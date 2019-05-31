SkyUp дозволили літати з Києва в Пардубіце, Windrose - із Дніпра в Бодрум

Державна авіаційна служба схвалила заявки авіакомпанії SkyUp на виконання рейсів Київ-Пардубіце (Чехія), а також заявки Windrose на рейси Дніпро-Бодрум (Туреччина).

Про це повідомляє прес-служба Державіаслужби.

Відповідне рішення ухвалили 29 травня на черговому засіданні комісії.

Згідно з рішенням Державіаслужби, авіакомпанія SkyUp може літати з Києва в Пардубіце і назад на регулярній основі з частотою три рази на тиждень з 1 жовтня 2019 року.

Windrose зможе літати з Дніпра в Бодрум і назад на регулярній основі двічі на тиждень (дату початку виконання рейсів регулятор не вказав).

При цьому Державіаслужба відмовила авіакомпанії "Atlasjet-Україна" в наданні права на експлуатацію повітряної лінії за маршрутом Київ-Ізмір (Туреччина) - Київ на регулярній основі чотири рази на тиждень без пояснення причин.

Як повідомлялося, SkyUp із 25 травня 2019 року почала виконання регулярних рейсів із Харкова, Запоріжжя та Одеси в Барселону (Іспанія).

Нагадаємо, раніше Державіаслужба дозволила компанії Коломойського Windrose літати з Одеси в Тель-Авів.

Економічна правда