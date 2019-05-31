Китайські компанії зацікавлені в приватизації "Укрпошти" — Смілянський

Ігор Смілянський (на фото - праворуч)

Китайські компанії можуть взяти участь у потенційній приватизації компанії "Укрпошта".

Про це написав генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

"У мене були переговори з великими китайськими компаніями. Я зробив все, щоб їх переконати (і вони поки що готові) заходити і навіть брати участь у можливій приватизації "Укрпошти", використовуючи цю можливість для себе, щоб зробити транзитний майданчик в Європу і Туреччину" , - написав він.

"Alibaba любить працювати через партнерів і ділити ризики з ними. Але вони хочуть визначеності, зрозумілої стратегії і зрозумілих правил на митниці", - заявив Смілянський.

За словами глави компанії, приватизація може дозволити "Укрпошті" залишитися конкурентоспроможною та залучити кошти і технології для свого розвитку.

"Потрібно не відстоювати уявне "народне надбання і стратегічні активи", а зрозумівши, що інвестувати в майбутнє стільки, скільки Китай, ми собі дозволити не можемо, постаратися знайти інший спосіб залишитися релевантними і конкурентоспроможними в світовій економіці", - додав глава "Укрпошти".

Нагадуємо:

У 2017 році міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав наказ про припинення діяльності УДППЗ "Укрпошта", створення публічного акціонерного товариства "Укрпошта" та затвердив статут компанії.

Відповідно до наказу міністра ПАТ "Укрпошта" є правонаступником УДППЗ "Укрпошта".

Статутний капітал ПАТ становитиме 6,518 млрд грн за рахунок майна, переданого державою в особі Міністерства інфраструктури.

Держава в особі Міністерства інфраструктури є засновником та єдиним акціонером ПАТ "Укрпошта", який здійснює функції з управління корпоративними правами держави, з кількістю акцій 6,518 млн шт. номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна та загальною номінальною вартістю 6,518 млрд грн.

Економічна правда