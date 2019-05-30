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Українська компанія побудує портовий термінал на Нілі

Четвер, 30 травня 2019, 17:55
 

Українська компанія "Нібулон" планує протягом найближчих декількох років інвестувати в економіку Єгипту, зокрема, побудувавши зерновий термінал в одному з портів цієї країни.

Про це розповів заступник генерального директора компанії Володимир Клименко, передає ЦТС.

"Ми інвестуємо в економіку Єгипту. Ведеться велика підготовча робота на всіх рівнях. У наступному році будемо займатися реалізацією цієї інвестиційної програми. Наше завдання - в найближчі 5 років побудувати портовий термінал в Єгипті на річці Ніл аналогічно, як ми це робимо в Україні. Крім того, до нас звернулися ще дві держави (саме держави, а не приватний бізнес) з питання будівництва таких же проектів", - поінформував Клименко.

Ще в 2013 році міністр сільського господарства Єгипту заявив, що українська компанія буде запрошена для відродження вантажного судноплавства на Нілі. Єгипетську сторону тоді зацікавили можливості з будівництва елеваторів і флоту для перевезення зернових по Нілу.

Влітку 2018 року міністр постачання Єгипту анонсував, що українська компанія має намір інвестувати 2 млрд доларів в будівництво зернових терміналів в дельті Нілу в Єгипті, а також барж для експлуатації в цьому регіоні. Повідомлялося, що зерносховища планують звести в портах Думьят і Олександрія. Також йшлося про будівництво 20 несамохідних суден для транспортування зернових вантажопідйомністю 2 тис. т кожне.

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Економічна правда
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