Суд підтвердив безпідставність вимог акціонера "Омега Банку" Лагуна до НБУ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 28 травня підтвердив законність рішення Національного банку щодо виведення з ринку неплатоспроможного ПАТ "Омега Банк", який контролювався Миколою Лагуном.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Касаційна скарга Лагуна М.І. залишена судом без задоволення, а ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 16.12.2015 та постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.11.2015, відповідно до якої Лагуну М.І. відмовлено у задоволенні позовних вимог, залишені без змін", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, суди залишили без задоволення:

Позов Лагуна (володів 99,99% акцій) про скасування постанов Нацбанку про віднесення банку до категорії проблемних (постанова № 65/БТ від 30.01.2015);

Позов про віднесення до категорії неплатоспроможних (постанова №152 від 02.03.2015);

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про запровадження тимчасової адміністрації (рішення від 02.03.2015 № 52).

Нагадаємо:

30 січня 2015 року Національний банк відніс ПАТ "Омега Банк" до категорії проблемних через здійснення банком ризикової діяльності, наслідком якої стало погіршення фінансового стану, та наявність загрози інтересам вкладників та інших кредиторів банку.

6 липня 2015 року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Омега банку".

3 березня Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в "Омега Банк". Банк контролювався Миколою Лагуном.

На початку травня 2015 року Антимонопольний комітет дозволив UBG купити понад 50% акцій перехідного "Омега Банку".

У лютому 2016 року Лагун через власні фірми купив у свого банку борги за 5 мільйонів.

Економічна правда