Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ. Держава може втратити 7 мільярдів

"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.

Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.

Зазначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи по конституційній скарзі Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду, - йдеться в повідомленні суду.

Акціонерне товариство "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Завод Коломойського оспорює повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.

За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.

Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.

В цілому, якщо суд прийме рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди за корупційними справами.

У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".

Економічна правда