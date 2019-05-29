Україна з 2020 року почне самостійно утилізувати фреон і непридатні пестициди
Із наступного року Україна зможе самостійно утилізувати фреон і непридатні пестициди, не звертаючись по допомогу до іноземних компаній.
Це стало можливим завдяки виграному найбільшим вітчизняним виробником засобів захисту рослин і мікродобрив "UKRAVIT" тендера UNIDO (Організація при ООН із промислового розвитку), повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, українська компанія виграла тендер із реалізації української частини проекту "Скоординоване управління видаленням озоноруйнуючих речовин і стійких органічних забруднювачів в Україні, Білорусі, Казахстані та Вірменії".
Згідно з умовами проектного договору, компанія отримає технічну підтримку для створення інфраструктури для утилізації озоноруйнуючих речовин і стійких органічних забруднювачів.
У прес-службі компанії повідомили, що необхідне обладнання буде поставлено в Україну восени цього року. Запуск і повноцінна робота лінії планується вже у наступному році.
"Це буде повноцінна виробнича лінія з переробки холодильних, морозильних камер і кондиціонерів і інсінераторна піч", - зазначили у компанії.
Як пояснили в "UKRAVIT", високі температури, необхідні для спалювання фреону, підходять також і для утилізації непридатних до використання пестицидів.
Таким чином в Україні вперше почнуть утилізувати небезпечні речовини, які накопичилися за роки незалежності країни.
"Якщо раніше для утилізації фреону доводилося звертатися до іноземних компаній, тепер ми зможемо реалізовувати це своїми силами, в Україні", - підкреслили в компанії.
Серед іншого, проект дозволить Україні виконувати взяті на неї зобов'язання щодо збереження навколишнього середовища в рамках ратифікованих міжнародних угод - Монреальського протоколу, Базельської і Віденської конвенцій, а також Паризької угоди.
Нагадаємо:
В Україні ще з часів колишнього СРСР накопичилося понад 8,5 тис. тонн непридатних для використання і заборонених до застосування пестицидів.
Довгий час знищити їх всередині країні або вивести за кордон було неможливо через суперечку єдиного профільного заводу з Мінекології.
В кінці 2018 року, після чотирьох років очікування з України все таки дозволили вивозити непридатні пестициди для утилізації їх у країнах ЄС.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua