Україна з 2020 року почне самостійно утилізувати фреон і непридатні пестициди

Із наступного року Україна зможе самостійно утилізувати фреон і непридатні пестициди, не звертаючись по допомогу до іноземних компаній.

Це стало можливим завдяки виграному найбільшим вітчизняним виробником засобів захисту рослин і мікродобрив "UKRAVIT" тендера UNIDO (Організація при ООН із промислового розвитку), повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, українська компанія виграла тендер із реалізації української частини проекту "Скоординоване управління видаленням озоноруйнуючих речовин і стійких органічних забруднювачів в Україні, Білорусі, Казахстані та Вірменії".

Згідно з умовами проектного договору, компанія отримає технічну підтримку для створення інфраструктури для утилізації озоноруйнуючих речовин і стійких органічних забруднювачів.

У прес-службі компанії повідомили, що необхідне обладнання буде поставлено в Україну восени цього року. Запуск і повноцінна робота лінії планується вже у наступному році.

"Це буде повноцінна виробнича лінія з переробки холодильних, морозильних камер і кондиціонерів і інсінераторна піч", - зазначили у компанії.

Як пояснили в "UKRAVIT", високі температури, необхідні для спалювання фреону, підходять також і для утилізації непридатних до використання пестицидів.

Таким чином в Україні вперше почнуть утилізувати небезпечні речовини, які накопичилися за роки незалежності країни.

"Якщо раніше для утилізації фреону доводилося звертатися до іноземних компаній, тепер ми зможемо реалізовувати це своїми силами, в Україні", - підкреслили в компанії.

Серед іншого, проект дозволить Україні виконувати взяті на неї зобов'язання щодо збереження навколишнього середовища в рамках ратифікованих міжнародних угод - Монреальського протоколу, Базельської і Віденської конвенцій, а також Паризької угоди.

Нагадаємо:

В Україні ще з часів колишнього СРСР накопичилося понад 8,5 тис. тонн непридатних для використання і заборонених до застосування пестицидів.

Довгий час знищити їх всередині країні або вивести за кордон було неможливо через суперечку єдиного профільного заводу з Мінекології.

В кінці 2018 року, після чотирьох років очікування з України все таки дозволили вивозити непридатні пестициди для утилізації їх у країнах ЄС.

Економічна правда