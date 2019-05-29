Ревізію фінансових витрат РНБО за часів Турчинова засекретили

Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України за період із січня 2015 по березень 2019 років надано гриф секретності "Таємно".

Про це йдеться у відповіді Державної аудиторської служби, яку оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

У Держаудитслужбі підкреслили, що ознайомлення зі згаданим аудиторським звітом можливе лише за наявності допуску до державної таємниці.

"Відповідно до закону про державну таємницю гриф "Таємно" може бути знятий не раніше ніж через 5 років, - зазначив Гліб Канєвський і додав, - якщо новий секретар РНБО Олександр Данилюк і отримає інформацію про ревізію витрат, зокрема і на скандальні сервери та монітори, то не зможе її публічно оприлюднити".

Експерт також звертає увагу на те, що Державна аудиторська служба провела ревізію саме на підставі звернення РНБО, яке було надіслане на початку року. Таким чином попередня команда Олександра Турчинова себе підстрахувала.

Нагадаємо:

28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.

На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.

Економічна правда