Україна піднялась у світовому рейтингу конкурентоспроможності
Україна за рік піднялася на 5 пунктів в рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу за версією Міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії.
Оновлені результати дослідження опубліковані на сайті IIMD.
Україна посіла 54 місце в порівнянні з 59-им місцем минулого року. Загалом у рейтингу представлено 63 країни світу.
Сінгапур посів перше місце в рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік світу, вперше за 10 років обігнавши Сполучених Штатів Америки, які за рік опустилися на дві сходинки.
Друге місце посів Гонконг.
Серед пострадянських країн найвище в рейтингу знаходиться Литва (32 місце), Казахстан (34 місце) та Естонія (35 місце).
Автори рейтингу оцінюють конкурентоспроможність за чотирма категоріями: ефективності економіки, ефективності уряду, ефективності бізнесу та інфраструктури.
У рейтингу враховується широкий набір статистичних даних, таких як безробіття, ВВП і державні витрати на охорону здоров'я та освіту, а також дані з опитування виконавців, що охоплює такі теми, як соціальна згуртованість, глобалізація та корупція.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua