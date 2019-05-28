Прибутковість облігацій США знизилася до мінімуму за 1,5 роки

Казначейські облігації США на 131 мільярд доларів будуть викинуті на ринок в умовах, коли прибутковість знаходяться на мінімальних рівнях з кінця 2017 року.

Про це пише Bloomberg.

Торговий конфлікт США і Китаю поставив під питання глобальне економічне зростання і підігрів попит на казначейські облігації як захисні активи.

Прибутковість паперів, аналогічних за термінами тим, які запропонує Міністерство фінансів США, - 2-, 5- і 7-річних нот - знаходиться на найнижчому рівні як мінімум з початку 2018 року.

Однак є аргумент проти різкого стрибка прибутковості навіть в умовах аукціонів: прогнозується, що улюблений інфляційний індикатор Федеральної резервної системи, дані про який повинні бути опубліковані 31 травня, залишиться значно нижче цільового показника центробанку в 2%.

Це підсилює скептицизм щодо припущення регулятора про те, що сили, які стримують ціновий тиск, виявляться "тимчасовими", і підживлює ставки на зниження вартості запозичень до кінця року.

"Багато що грунтується на припущенні і надії, що падіння інфляції пов'язане з тимчасовими силами, напрямок яких зміниться. Якщо цього не відбудеться, то можна очікувати продовження ралі казначейських облігацій", - сказав стратег з процентних ставок в Mizuho International Plc Антуан Буве.

Прибутковість 10-річних держпаперів США становить 2,32%, що близько до найнижчого рівня з кінця 2017 року, на тлі зростаючої торгової напруженості і ознак уповільнення глобального економічного зростання.

Ставка впала з 3,26% в жовтні і виявилася нижчимою за прибутковість тримісячних векселів.

Інверсія на цьому відрізку кривої історично розглядалася як провісник рецесії.