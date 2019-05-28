Елітний ЖК "Бусов Хілл" переданий під заселення

PROMOTED

У ЖК преміум класу Busov Hill на Печерську повним ходом йде заселення мешканців. Велика частина власників вже завершили ремонти. Будинок обслуговує власна експлуатаційна служба. Про це повідомили в будівельній компанії "Житлобудінвест".

Введення в експлуатацію і передача під заселення ЖК "Бусов Хілл" - знакова подія на ринку елітної нерухомості Києва, оскільки кількість будинків такого рівня в Києві можна порахувати на пальцях.

Ще на стадії будівництва будинок отримав практично всі можливі будівельні нагороди і звання, в тому числі, титули "Елітна новобудова року" і "Кращий ЖК преміум класу в Києві".

Будинок розташований в історичній місцевості Звіринець. Земля, яка була резиденцією князів Київської Русі, а потім більше тисячі років належала монастирям, сьогодні стала престижним адресою для приватних резиденцій, посольств, елітарної малоквартирних забудови. Розкішні панорами Ботсаду, Дніпра відкриваються навіть на нижніх поверхах будинку.

Максимально насолодитися краєвидами дозволяє особливе скління - в ЖК Busov Hill вперше в Україні реалізована система Glass Wall - вікна простягаються практично на всю ширину і висоту кожної кімнати. Використаний виключно алюмінієвий профіль Schuco (Німеччина) і енергозберігаючі сонцезахисні склопакети американського бренду Guardian.

Всі стіни виконані з червоної ефективної цегли, а навісний вентильований фасад має подвійний шар утеплювача. Важливо, що на опалення та підігрів води працює автономна котельня на обладнанні Viessmann (Німеччина).

Ледь переступивши поріг будинку, відчуваєш велич і особливий статус комплексу. Вражаюче лобі має безпрецедентну для столичних новобудов висоту стель - 8 метрів. Одна зі стін лобі повністю виконана в склі, а справжньою родзинкою є стіни-водоспади, що обрамляють зони відпочинку і стійку ресепшен.

Будинок обслуговує 6 високошвидкісних швейцарських ліфтів Schindler. На кожному поверсі Busov Hill розташоване від 1 до 4 квартир. 3-рівневий підземний паркінг має ліфтове сполучення із житловою частиною будинку.

Закрита територія, що охороняється, багаторівнева система контролю доступу, smart-інженерія, система "Інтелектуальний будинок", консьєрж-сервіс в режимі 24/7 - всі ці непомітні помічники кожен день будуть забезпечувати комфорт власникам квартир.

Як повідомили в будівельній компанії "Житлобудінвест", для якісного обслуговування будинку створена власна експлуатаційна служба, контроль над якою здійснює ОСББ. "Головною перевагою такої структури є те, що ОСББ - неприбуткова організація, це дозволяє значно оптимізувати рівень тарифів", - відзначили в компанії.

Для тих, хто хоче заїхати і відразу жити в ЖК Бусов Хілл є спецпропозиція: квартира з дизайнерським ремонтом.

"Busov Hill - нерухомість поза часом. Будучи офіційним партнером зовнішніх продажів, можу впевнено сказати, що Busov Hill відповідає вимогливості сегмента Premium житла. Девелопери приділяють більшу увагу об'єктам класу Comfort і Business. План реновації Києва та активність забудовників не дає гарантій більшості власників нерухомості первинного ринку, що перед їхнім будинком не виросте чергова новобудова. Busov Hill захищений від цієї долі", - зазначила експерт ринку нерухомості, керуючий партнер компанії Benefit Realty Group Єлизавета Гуріна.

За її словами, ЖК Busov Hill - це про тонке відчуття смаку, ліквідність, любов до деталей, тому довгострокова інвестиція в цей будинок - розумне вкладення, якщо прийнято рішення про купівлю не для життя, а з метою здачі в оренду. Окупність складе близько 8 років.

"У цьому районі дуже високий попит на трьох і більше кімнатні квартири зі стильним, функціональним ремонтом, тому оренда квартири площею 100 - 120 кв.м. в місяць становитиме 3000 - 3500 дол. США, квартири площею від 150 і більше квадратних метрів матимуть ставку 4500 - 8000 дол. США ", - підкреслила Єлизавета Гуріна.

Встигніть і Ви придбати свою квартиру в ЖК Busov Hill. Записатися на перегляд можна в будь-який зручний час по телефону: 044 374 11 22. Адреса будинку: Київ, вул. Буслівская, 12.

busovhill.com.ua