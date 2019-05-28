Фонд гарантування ліквідував "Інтербанк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію публічного акціонерного товариства комерційного банку "Інтербанк".

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"Відповідно до статті 53 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 24 травня 2019 року внесено запис до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №10731110041021963 про державну реєстрацію припинення ПАТ КБ "Інтербанк" як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - зазначається у повідомленні.

Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, зазначається у повідомленні Фонду.

Нагадаємо:

У квітні 2014 року Національний банк відніс "Інтербанк" до категорії неплатоспроможних.

У липні 2017 року Фонд гарантування вкладів фізосіб продовжив ліквідацію "Інтербанку" на один рік.

Економічна правда