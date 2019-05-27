Російська авіабудівна корпорація подала до суду на "Антонов"

ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" подало до суду на український державний авіаційний концерн "Антонов".

Про це йдеться в матеріалах судової картотеки, передає "Інтерфакс-Україна".

Позовну заяву направлено до Арбітражного суду Москви 23 травня.

Матеріали, що роз'яснюють суть претензій, у картотеці поки що не оприлюднено. Як треті особи виступають Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби №46 у Москві й ТОВ "ОАК-Антонов" - спільне підприємство "Об'єднаної авіабудівної корпорації" (Далі ОАК – ЕП.) і "Антонова".

"Представники української сторони тривалий час не беруть участі в діяльності спільного підприємства ТОВ "ОАК-Антонов", створеного більше ніж 10 років тому", - повідомив агентству представник ОАК.

"СП не веде жодних проектів. У зв'язку з цим ухвалено рішення про припинення діяльності та ліквідацію товариства. Цим мотивовано звернення до суду", - додав він.

У лютому представник ОАК повідомляв, що "ОАК-Антонов" буде ліквідовано, оскільки "представники української сторони тривалий час не беруть участі в його діяльності", саме СП "не веде переговорів".

Угоду про створення "ОАК-Антонов" було укладено в 2010 році. Передбачалося, що підприємство займеться координацією спільних програм авіапрому (серед них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), питаннями маркетингу та післяпродажного обслуговування літаків.

У 2011 році компанія приступила до роботи, у 2015 році Кабмін України розпорядився про вихід "Антонова" з капіталу СП.

Роком пізніше підприємства, які становили концерн, вийшли з його складу і були включені до "Укроборонпром", сам ДАК було ліквідовано.