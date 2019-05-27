Банки знизили депозитні ставки для всіх валют

За підсумками попереднього тижня середні депозитні ставки впали для всіх валют.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений LIGA.net.

Середні ставки по депозитах в гривні

Максимально скинули прибутковість вклади періодом понад рік (на 0,07 п.п. до 14,13% річних). Менш помітно просіли депозити на термін від 6 до 12 місяців (на 0,03 п.п. до 14,73% річних).

Заощадження на період від 3 до 6 місяців знизили середню ставку на 0,02 п.п. і пропонують 14,04% річних. Депозити строком від місяця до 3 подешевшали на 0,01 п.п. до 12,02% річних. Вклади періодом до місяця не змінили вартість - 10,5% річних. Безстрокові заощадження пропонують 8,24% річних.

Середні ставки по депозитах в доларах

Безстрокові заощадження як і раніше пропонують 0,69% річних. Вклади терміном менше місяця впали в ціні на 0,08 п.п. до 1,33% річних. Депозити на строк від місяця до 3 подешевшали на 0,01 п.п. до 1,21% річних.

Прибутковість заощаджень періодом від 3 місяців до півроку знизилася на 0,03 п.п. і становить 2,41% річних. Вклади на термін від півроку до року втратили 0,02 п.п. і пропонують 3,02% річних. Депозити на періоди понад рік знизили вартість на 0,06 п.п. до 3,09% річних.

Середні ставки по депозитах в євро

Безстрокові заощадження пропонують 0,50% річних. Вклади на термін менше місяця стали лідером падіння прибутковості, вони скинули 0,10 п.п. до 0,97% річних. Депозити строком від місяця до 3 подешевшали на 0,02 п.п. до 1,2% річних.

Вартість вкладів періодом від 3 до 6 місяців знизилася на 0,03 п.п. до 1,68% річних. Депозити на період від 6 місяців до року втратили 0,02 п.п., їх середня ставка становить 2,19% річних.

Заощадження на терміни понад рік опустилися в ціні на 0,07 п.п. і пропонують 2,39% річних.