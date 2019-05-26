Винагорода Ілона Маска в Tesla за рік зросла на 4575310%

Гендиректор Tesla Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних керівників американських компаній за версією газети The New York Times.

Про це пише Forbes.

У 2018 році винагорода Маска за роботу в автомобільній компанії становила 2,284 млрд доларів. Це на 4575310% більше, ніж роком раніше.

У 2017 році Маск отримав від компанії близько 50 тисяч доларів і взагалі не увійшов до числа 200 найбільш високооплачуваних керівників.

Як зазначає видання, такої великої винагороди своєму керівнику ще не призначала жодна публічна компанія. Проблема в тому, що поки що ці гроші Маску не належать.

Суму 2,284 млрд доларів практично повністю складають опціони на акції Tesla. На початку минулого року Tesla оновила умови компенсаційного пакета головного виконавчого директора, прив'язавши виплати йому до досягнення ключових показників.

За новими умовами, протягом 10 років Маск не отримуватиме гарантовані виплати за роботу, але зможе розраховувати на отримання опціонів на акції, еквівалентні 1% всіх, паперів компанії що знаходяться в обігу.

Винагорода розбита на 12 траншів, для передачі кожного встановлені свої умови. Наприклад, перший транш буде переданий Маску при досягненні компанією капіталізації в 100 млрд доларів і виручки в 20 млрд доларів або прибутку в 1,5 млрд доларів.

Для отримання останнього, 12-го траншу, Маску необхідно домогтися збільшення капіталізації Tesla до 650 млрд доларів. Зараз ринкова капіталізація Tesla становить близько 34 млрд доларів, тобто в 19 разів менше.

Якщо названі цілі не будуть виконані, Маск залишиться без винагороди. Подібна система винагороди, як пояснювала Tesla, була покликана гарантувати, що бізнесмен продовжить керувати компанією в довгостроковій перспективі, а не переключиться на інші свої проекти, наприклад, SpaceX.

Поки що жоден з опціонів, передбачених компенсаційним пакетом Маска, не було виконано, повідомив представник Tesla авторам рейтингу.