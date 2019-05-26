ЄС бачить Україну як транспортний хаб між Європою та Азією

Інвестиційні проекти в рамках Індикативного інвестиційного плану Транс’європейської транспортної мережі TEN-T передбачають будівництво в країнах ініціативи "Східне партнерство", зокрема в Україні, 4800 км доріг і залізниць, шість портів і 11 логістичних центрів.

Про це під час зустрічі із гендиректором директорату Європейської комісії з питань мобільності і транспорту Хенріком Хололеєм заявила віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає прес-служба уряду.



Климпуш-Цинцадзе зазначила, що одним із пріоритетних напрямків діяльності уряду, в тому числі країн "Східного партнерства", є реалізація проектів в рамках Транс'європейської транспортної мережі TEN-T.

"План окреслює пріоритетні проекти в країнах "Східного партнерства", зокрема, в Україні. Загалом вони потребуватимуть майже 13 млрд євро інвестицій. На ці кошти планують побудувати 4800 кілометрів автомобільних та залізничних шляхів, 6 портів та 11 логістичних центрів", - сказала вона.

За словами віце-прем'єра, Україна розраховує на підтримку ЄС, а також на якнайшвидше підписання Угоди про спільний авіаційний простір, яка дасть поштовх розвитку української авіаційної промисловості, адже збільшить кількість рейсів і обсяг пасажирських перевезень.

Хололей в свою чергу зазначив, що сторона ЄС зацікавлена бачити Україну як один із можливих транспортних коридорів у важливому логістичному проекті – створенні залізничного транспортного коридору між Європою та Китаєм в обхід Росії.

Нагадуємо:

В кінці березня 2019 року в Україні запрацював портал контролю за фінансуванням ремонту доріг.

Економічна правда