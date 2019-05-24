"Дельта Вілмар" купує у Dragon Capital виробника продуктів харчування "Чумак"

Компанія "Дельта Вілмар" купує у інвесткомпанії Dragon Capital виробника продуктів харчування "Чумак".

Про це повідомив гендиректор "Дельта Вілмар" Юрій Голянич в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Чумак" - один із найбільших виробників продуктів харчування в Україні. "Дельта Вілмар" купує цю компанію повністю ", - повідомив Голянич.

Зазначається, що деталі угоди будуть відомі на початку наступного тижня.

Згідно з інформацією на сайті Антимонопольного комітету, регулятор погодив покупку компанією Flottotrade Limited компанії Crestone Investments Limited (обидві - Кіпр).

Компанія Crestone Investments володіє ТОВ "Дочірня компанія" Чумак ", кінцевим бенефіціаром вказано глава Dragon Capital Томаш Фіала.

За даними кіпрського реєстру, одним із директорів компанії Flottotrade Limited є російський бізнесмен Іван Сідорок. За інформацією на його сайті, він є співзасновником спільного підприємства Wilmar Nizhny Delta з азіатським агропромисловим холдингом Wilmar International Ltd.

"Чумак" є найбільшим виробником продуктів харчування: консервованих овочів, соусів, кетчупів, макаронів, майонезів, десертів. Також випускає продукцію для торгових мереж і HoReCa під ВТМ.

Згідно з фінансовим звітом компанії, її виручка в 2018 році становила майже 1,5 млрд грн (+ 24%), чистий дохід зріс у 3,5 рази, до 100,4 млн грн.

ТОВ "Дельта Вілмар СНД" створено в 2004 році. Спеціалізується на виробництві масложирової продукції та інгредієнтів для хлібобулочних, кондитерських виробів і молочних продуктів. До структури компанії входить два заводи - один із переробки тропічних олій, інший - по переробці олійних культур, а також комплекс із перевалки рослинних олій в порту "Південний".

Як повідомлялося раніше, Дельта Вілмар - це одна з компаній, що, за словами народного депутата Верховної Ради з питань агрополітики Івана Мірошниченка, вклали в нашу економіку сотні мільйонів доларів і забезпечують експорт української продукції в 190 країн.

Детальніше читайте в колонці ЕП, присвяченій блокуванню роботи портових операторів правоохоронними органами, що шкодить не тільки інвесторам, а й міжнародному іміджу держави: "Зловживання як норма: морський бізнес проти державного рекету".

Економічна правда