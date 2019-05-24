В Україні можуть заборонити використання пластикових пакетів - ЄБА

Бізнес підтримує необхідність боротьби з пластиком задля захисту навколишнього природного середовища - наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти (№9507, 9507-1, 9507-2), якими може бути введено обмеження на використання пластикових пакетів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Європейської бізнес асоціації.

Зазначається, що кінцевою метою цих законопроектів є зменшення кількості небезпечних відходів із поліетилену.

Водночас експерти зазначають, що "кілька моментів викликають занепокоєння".

По-перше, проектами пропонується заборона реалізації пакетів в рітейлі, тобто у торгових мережах, а не на стихійних точках продажу.

"Централізована торгівля є зручним місцем для встановлення та використання заборон, оскільки у будь-який час можна провести перевірку. При цьому, будемо чесними, стихійні ринки, мережа інтернет, пересувні точки продажу не підпадуть під заборону, оскільки контроль там не здійснюється", - зазначають експерти.

Незрозумілим, на їхню думку, також є застосування заборони на реалізацію пакетів для рітейлу, не охоплюючи сферу надання послуг, перевезень тощо, що в цілому є дискримінаційним.

По-друге, розробка окремого законопроекту щодо заборони використання пакетів, без врахування питань щодо використання, наприклад, пластикових пляшок чи коробок, упаковки з інших матеріалів тощо, навряд буде сприяти бажаним результатам у контексті зниження забруднення навколишнього середовища.

"Адже якщо подивитись на досвід ЄС, підхід має бути комплексним. Наразі, в жодному із законопроектів не визначено чітко, чи буде стосуватись заборона продукції з поліетилену, пластику, до прикладу, ватних паличок, кришок до кави, пластикових тарілок, трубочок тощо", - підкреслили в ЄБА.

По-третє, надзвичайно важливою є інформаційна підтримка таких змін з боку держави.

"Споживачі мають розуміти, що відсутність звичного для них й відносно недорогого пакування у вигляді поліетиленових матеріалів та наявність натомість більш вартісних, але еко-дружніх альтернатив є вимогою сьогодення в контексті сталого розвитку суспільства та відповідальності перед майбутніми поколіннями", - підкреслили в асоціації.

Нагадаємо:

Схвалена 21 квітня директива ЄС передбачає заборону деяких одноразових пластикових виробів для яких існує альтернатива. Так, пластикові тарілки, столові прибори, трубочки для пиття, тримачі для повітряних тощо будуть заборонені до 2021 року.

Тепер уряди країн-членів мають 2 роки, щоб привести свої національні законодавства у відповідність до нових норм.

22 травня Рада Євросоюзу остаточно схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.

Економічна правда