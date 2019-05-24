Uber запустить підводний човен для дослідження Великого бар'єрного рифу в Австралії

Сервіс таксі Uber і австралійська туристична група Tourism Queensland запустять перший у світі підводний човен на Великому бар'єрному рифі в Австралії.

Про це на своєму сайті повідомляє Uber.

Підводний човен отримав назву scUber.

Зазначається, що дослідження, проведені серед споживачів у 2018 році, виявили, що вивчення Великого бар'єрного рифу на підводному човні - "це найбажаніша майбутня подорож".

"ScUber втілює це бажання у реальність", - зазначається у прес-релізі компанії.

Поїздки на підводному човні будуть доступні обмеженій кількості користувачів із 27 травня по 18 червня 2019 року.

Вартість поїздки для двох становитиме 3 тисячі доларів. Ціна включає: трансфер за допомогою програми Uber, поїздку на вертольоті на острів Херон або на понтон Quicksilver Cruises біля узбережжя Порт-Дугласа, годину їзди на підводному човні і трансфер назад.

Нагадаємо:

Раніше Uber запустив в Києві свою "маршрутку".

А також планує запустити в столиці України прокат електровелосипедів і самокатів.

Економічна правда