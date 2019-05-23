Біля аеропорту "Бориспіль" побудують восьмиповерховий готель

За паркінгом у районі терміналу D аеропорту "Бориспіль" побудують готель на 264 номери.

Про це розповів комерційний директор аеропорту Георгій Зубко, передає ЦТС.

"За гроші інвестора розроблений проект нового готельного комплексу, на який Бориспіль витрачатися не буде", - зазначив Зубко.

За його словами, готель буде розташований за паркінгом в районі терміналу D. Площа планованого готелю становитиме 12 тис. кв. м. У 8-поверховому готелі буде 264 номери.

"Зараз ми дивимося попередній проект, на даний момент вони риють котлован, визначають для себе оператора і, я думаю, що навіть в цьому будівельному сезоні, так званому літньому, вони почнуть будівельні роботи", - додав Зубко.

Нагадаємо, раніше "Бориспіль" назвав ціни на послуги нового паркінгу.

Урядова концепція розвитку аеропорту "Бориспіль" до 2045 року передбачає інвестиції в обсязі 3,4 мільярда євро і збільшення пасажиропотоку до 54 мільйонів пасажирів на рік.