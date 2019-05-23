Європейський інвестбанк надав Україні 200 мільйонів євро кредиту

Європейський інвестиційний банк у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України надав Кабінету міністрів довгостроковий кредит із низькими відсотками на суму 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ці кошти повинні будуть використовувати на інвестування у відновлення ключових об'єктів інфраструктури в Донецькій і Луганській областях, а також забезпечення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідну фінансову угоду між Україною та ЄІБ підписали у Києві в грудні 2014 року.

Виконує проект Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Забезпечити прозорість і підзвітність програми допомагає Програма розвитку ООН.

Програма поширюється на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей, сусідні Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області, а також міськради Київської, Одеської, Полтавської та Херсонської областей з великим напливом внутрішньо переміщених осіб.

Для субпроектів Донецької і Луганської областей виплати кредиту повністю здійснюються з державного бюджету, субпроекти в інших областях включають внесок із місцевого бюджету.

Станом на травень 2019 року урядом відібрано 293 субпроекти загальною вартістю 3,25 млрд грн. Зокрема - ремонт медустанов, шкіл, дитячих садків, житлових і громадських будівель.

Нагадаємо, що минулого року Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку виділили 176 мільйонів євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні.

Економічна правда