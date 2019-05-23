Фонд гарантування переходить до управління банками без ліквідаторів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб реалізовує пілотний проект з переходу до управління банками без ліквідаторів "Банк = Фонд".

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

"Фонд гарантування вкладів, впроваджуючи провідний світовий досвід з виведення неплатоспроможних банків з ринку, реалізовує пілотний проект з переходу до управління банками без ліквідаторів "Банк = Фонд". Першим банком, у якому ФГВФО безпосередньо виконує функції ліквідатора став ПАТ "ПРОФІН БАНК".

У Фонді гарантування зазначили, що метою проекту "Банк = Фонд" є скорочення витрат, пов’язаних з процедурою ліквідації банку, значне зниження впливу людського фактору на цей процес, а також сприяння максимальній інтеграції Фонду безпосередньо в операційні процеси банку задля оптимізації та уніфікації процедур виведення його з ринку.

"Ми маємо на меті удосконалити підходи до управління неплатоспроможними банками для максимального зниження можливих корупційних та операційних ризиків процедури їх ліквідації. Для цього ми вивчаємо та впроваджуємо передовий світовий досвід у цій сфері", - відзначила заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут.