Абромавичус обговорив із Зеленським своє можливе призначення

Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус під час візиту в Адміністрацію президента обговорював економічні перспективи країни та ситуацію з Кабінетом міністром.

Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що мають робити, як складеться ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, так як зараз призначаються заступники, обговорювали, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів", - розповів він.

Абромавічус зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, що він "міг би бути корисний для президента і країни", однак вони потребують обмірковування.

"У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді", - підкреслив він.

"Тому, що залишається на користь держави – це державні підприємства і уряд. І от у цій парадигмі ми будемо далі працювати", - додав Абромавичус

Нагадуємо:

У 2014 році Айвараса Абромавичуса особисто запросив до команди президент України Петро Порошенко. Він надав йому українське громадянство й звернувся до фракції "Солідарність" з пропозицією висунути його на посаду міністра економічного розвитку й торгівлі.

В лютому 2016 року міністр економіки Абромавичус заявив про свою відставку. Коли в нього запитали про причини, він сказав, що не хоче, аби на нього тисли окремі політики. Зокрема, тоді прозвучало прізвище Кононенка.

Останній, за словами міністра, проти його волі намагався призначити йому заступником Андрія Пасішника. У ЗМІ потрапили скрін-шоти переписки Абромавичуса і Пасішника. "Мене запрошував до себе Кононенко. Сказав, що з прем'єром вони погодили", - написав Пасішник Абромавичусу.

У 2019 Абромавичус працював у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського в якості радника та експерта.

Українська правда