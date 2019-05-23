Представник Зеленського: уряд "в темну" ухвалив вигідні Ахметову рішення

Під час засідання Кабміну у середу урядовці ухвалили низку рішень, що містять дискримінаційні норми, які ставлять державні компанії у гірші умови, а приватні енергетичні компанії отримують привілегійоване становище.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Він розповів, що на засіданні у середу розглядався важливий пакет урядових рішень у сфері енергетики, зокрема три Постанови КМУ, які стосуються введення нового ринку електричної енергії.

"На жаль, це було трохи дивне засідання Кабміну, коли одним пакетом були проголосовані рішення, які не були у Порядку денному і навіть не були озвучені з голосу. Деякі рішення, які як потім виявилося, були прийняті, навіть не були серед переліку питань, що розглядалися (і це є зафіксовано)", - написав він.

За його словами, деякі рішення, які у середу розглядалися на КМУ, очевидно, містять дискримінаційні норми, які ставлять держкомпанії у гірші умови, а приватні енергетичні компанії (ДТЕК Ріната Ахметова – ЕП.) отримують привілегійоване становище.

"На жаль, такі рішення приймалися поспіхом ще до отримання відповідного висновку Антимонопольного комітету", - написав представник президента.

На деякі інші рішення, продовжує Герус, було отримано нарікання від іноземних компаній, які розглядали можливість інвестувати в генеруючі потужності в Україні.

"Нарікання іноземних компаній зводилися до того, що такі нові правила обмежували конкуренцію і створювали перевагу окремим локальним енергетичним компаніям. Думаю, це не найкраща практика, коли уряд так впроваджує новий ринок електричної енергії. Вважаю, такі важливі рішення мають пройти повноцінне професійне публічне обговорення", - заявив він.

На його думку, найкраще у цій ситуації було б, якби на наступне засідання уряду було повторно винесено такі складні дискусійні питання для повноцінного розгляду та прозорого прийняття рішення.

Герус також повідомив, що виступити на засіданні Кабінету міністрів можливості в нього не було.

В свою чергу народний депутат БПП Сергій Лещенко повідомив, що у дописі Геруса мова йшла про компанію Ріната Ахметова (ДТЕК - ЕП). За його словами, всі рішення, які були включені до порядку денного, були ухвалені одним голосуванням.

"Нікому слова не дають, оголошують про прийняття всіх питань і закривають засідання. Тривало все хвилин 10", - обурився нардеп.

"Як виявилося, перед цим відбулося таємне засідання Кабміну, яке проходило за годину до цього. І там вони (члени Кабміну - ЕП) розробляли план, як провести рішення в обхід позиції Зеленського. Схоже, що Кабмін під завісу свого терміну, за винятком кількох міністрів, став мовчазним (а хтось дуже активним) спільником Ріната Ахметова", - підсумував він.

Нагадаємо:

В Україні з 1 липня повинен повноцінно запрацювати новий ринок електроенергії. Запровадження першого етапу реформи почалося з 1 січня поточного року.

При цьому представники президента Володимира Зеленського виступають за відтермінування повноцінного запуску ринку. Вони наполягають на внесенні змін, без яких, на їхню думку, окремі приватні гравці енергетичного ринку перебуватимуть у привілегійованому становищі, а держкомпанії отримають гірші умови.

В свою чергу представники діючої влади виступають проти перенесення термінів повноцінного запуску нового ринку.

Економічна правда