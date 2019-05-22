Фірма зі "справи Гладковського" заборгувала оборонному заводу металу на 5 мільйонів

В 2014 році приватна фірма ТОВ "Інтер Сталь ЛТД" не поставила Київському бронетанковому заводу металопрокат на 5 млн гривень.

Про це йдеться в судових матеріалах, повідомляє проект "Марлін".

Слідчі Шевченківського управління поліції в Києві в січні поточного року відкрили провадження за результатами перевірки Державною аудиторською службою фінансово-господарської діяльності Київського бронетанкового заводу за період 2012-2018 роки.

В 2014 році Київський бронетанковий завод та приватна фірма ТОВ "Інтер Сталь ЛТД" уклали угоду на поставку металопрокату. КБТЗ сплатив 5 млн гривень, однак продукцію не отримав.

В червні минулого року ТОВ "Інтер Сталь ЛТД" визнано банкрутом. Тоді ж бронетанковий завод списав дану заборгованість.

"Після резонансного корупційного скандалу в обороні, так званого "свинарчукгейту" ТОВ "Інтер Сталь ЛТД" стала відома як фірма, яку очолював Андрій Рогоза компаньйон Ігоря Гладковського-молодшого", - повідомляє "Марлін".

Загалом аудитори встановили негативну тенденцію, за якої бронетанковий завод платив за непоставлені в подальшому товари та послуги.

ТОВ "Інвест-Авто 2007" протягом 2012-14 років не поставив Київському бронетанковому заводу товару на 1,5 млн гривень. ТОВ "Інжиніринговий центр Ай.бі.Тек" в 2014 році отримало 1 млн гривень за проектні роботи, які не виконало.

ПрАТ "Харківський завод транспортного обладнання" навпаки замовив бойові модулі БМ - ЗМ К 1619, проте не заплатив за них Київському бронетанковому заводу 5,5 млн гривень. Минулого року ПАТ "Завод "Маяк" також замовив на КБТЗ 4 кулемети НСВ-12,74, за які не сплатив 1,68 млн гривень.

Додатково зафіксовані втрати Київського бронетанкового заводу при експортно-імпортних операціях.

В 2015 році КБТЗ сплатив 772 тис доларів за агентські послуги іноземній фірмі-агенту GCA Red Sea FZCO з африканської країни Джибуті. В 2017 році тій же фірмі було сплачено 280,9 тис доларів. При чому послуги, за які отримала гроші іноземна фірма, мала надавати державна компанія "Укрспецекспорт".

Нагадаємо, на початку року проект "Марлін" оприлюднив результати аудиту Київського бронетанкового заводу, згідно якого стало відомо, що завод втратив активів на загальну суму 20,2 млн гривень саме через партнерів-банкрутів.

Нагадуємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

У НАБУ розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".

Економічна правда