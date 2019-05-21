Власник львівської "Криївки" відкрив кавовий хаб у Нікарагуа

Українські підприємці зайняли місце у преміальному сегменті торгівлі кавою класу speciality, яка потрапляє до клієнтів в Україні та інших країнах з Нікарагуа.

Про це розповів в інтерв'ю ЕП Андрій Худо, власник львівського "емоційного холдингу" !FEST — "Криївка", "П'яна вишня", "Львівські пляцки", "Дзига".

"Зараз у нас працює повноцінний кавовий хаб з лабораторією в Нікарагуа. Наші спеціалісти контрактують нам каву, відкрили там навіть власну кав'ярню La Tostaderia і готель Estrela", - повідомив Худо.

"Зустрілися з "донами" — латиноамериканськими фермерами. Почали подорож в Сальвадорі, потім поїхали у Гватемалу, Гондурас і закінчили в Нікарагуа. З фермерами важливо було не просто познайомитися, а й встановити довіру, що є ключовим у бізнесі", - розповів він.

"Ми дарували їм по пляшці "П'яної вишні" і шоколад з львівської майстерні. Знаєте, що вони нам подарували? Вони нам подарували кавовий лікер "Тимошенко", але це не та Тимошенко, про яку ти подумала. Це генерал радянської армії Тимошенко, якого вони дуже поважають", - зазначив Худо.

"Більшість наших клієнтів в Україні, але вже продали два контейнери в Німеччину і Польщу. У Львові маємо власний кавовий хаб з імпортованими зразками, клієнти можуть приїхати на капінг (дегустація кави — ЕП) і підібрати сорт для себе", - розповів він.

"Кава speciality в Латинській Америці збирається вручну, сушиться на спеціальних ліжках, потім зелене кавове зерно потрапляє клієнтам у світі та в Україні. Цей бізнес робиться на обороті, але ми не конкуруємо з масовими компаніями", - зазначив Худо.

"Ми пішли в преміальну нішу, де ринок не такий великий. Торгуємо кавою класу speciality. Компанія-лідер у сегменті має оборот близько 100 млн доларів. Відчуваємо, що цей сегмент буде рости", - оцінює львів'янин.

"Люди в Україні хочуть пити добру каву. Speciality — добра річ. "Присівши" на неї, не хочеш іти вниз, а в собівартості різниця не така критична, близько 1 грн на філіжанку", - зазначив Худо.

Читайте інтерв'ю повністю: Співзасновник Холдингу емоцій !FEST Андрій Худо: Ми наївно думаємо, що про нас знають у світі

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Економічна правда