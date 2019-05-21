Scandinavian Airlines відновлять польоти в Україну після 8 років перерви

Авіакомпанія Scandinavian Airlines оголосила про відновлення з зимового розкладу 2019/2020 років польотів в Україну після восьмирічної перерви.

Про це повідомляє сайт avianews.

Авіаперевізник має намір відкрити прямі рейси Осло-Київ між аеропортами Гардермуен і Бориспіль, які почнуть виконуватися з 26 жовтня з частотою три рази на тиждень - щовівторка, щочетверга та щосуботи.

Вильоти з Києва заплановані на 14:00, із Осло - о 09:30. Час у дорозі становитиме 2 години 50 хвилин.

Перельоти будуть виконуватися на літаках Boeing 737-700.

Продаж авіаквитків на маршрут уже відкрито, ціни стартують від 154 євро в обидва боки з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі, йдеться в повідомленні.

"Однак користувачі з України не можуть зайти на сайт авіакомпанії, оскільки система видає помилку 403 "Доступ заборонений" при заході з України", - зазначили у виданні.

Посол України в Норвегії В'ячеслав Яцюк заявив, що рішення повернутися на український ринок є "ще одним відображенням істотного зміцнення українсько-норвезьких відносин в останні роки, що, в свою чергу, стало наслідком безпрецедентної активізації контактів між людьми, в тому числі, взаємних поїздок між Україною та Норвегією".

Повернення SAS прокоментував також міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"У кожній перемозі повинна бути глобальна зрада. Типовий кейс. Вітаємо Скандинавські Авіалінії з поверненням в Україну після 8 років перерви", - написав міністр у Facebook.

Нагадаємо, що SAS вже працювала на українському ринку, виконуючи рейси Копенгаген-Київ, однак 25 березня 2011 року вони були закриті, оскільки були неприбутковими.

Як повідомлялося, на початку травня поточного року Scandinavian Airlines потрапив до епіцентру уваги преcи через страйк пілотів. Тоді авіаперевізник скасував 709 рейсів, що вплинуло на 54 тисячі мандрівників.

Економічна правда