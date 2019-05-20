Ахметов може продати готель "Опера" та ділянку на Подолі - ЗМІ

Девелоперський підрозділ компанії СКМ Ріната Ахметова - Еста Холдинг - виставив на продаж 1 гектар земельної ділянки на Подолі за 15 мільйонів доларів, а також готель "Опера" на вул. Б. Хмельницького за 30 мільйонів доларів.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Так, оголошення про продаж Еста Холдингом ділянки на Подолі на вул. Фролівській, 9-11 з'явилося на сайті OLX.

У самій компанії Еста Холдинг таку інформацію спростували, заявивши, що не мають відношення до опублікованого оголошенню.

"Еста Холдинг ні з ким не веде переговорів щодо продажу цієї ділянки. Розміщене на OLX оголошення ініційовано не нами", - повідомили в прес-службі компанії.

У компанії також додали, що звернулися до OLX з вимогою прибрати це оголошення.

Про продаж другого активу - готелю "Опера" на вул. Б. Хмельницького - виданню розповіли одразу три джерела: два інвестиційних банкіра і директор готельної мережі.

Офіційно в прес-службі наявність активних переговорів із потенційними покупцями "Опери" також не підтверджують.

Якщо ці два об'єкти все ж будуть продані, то в активі Еста Холдингу в столиці залишаться частина офісного центру "Леонардо" і ЦУМ.

Нагадаємо, ділянка на Фролівській разом із непрацюючою швейною фабрикою "Юність" Еста Холдинг купив у 2008 році. На місці фабрики планувалося побудувати торгово-офісний центр "Андріївський" площею близько 70 тис. кв. м. Частина корпусів була знесена, що викликало конфлікт із громадськістю. У результаті Ахметов відмовився від будівництва і, за оцінками експертів, втратив близько 50 млн дол.

До 2014 року Еста Холдинг вважався однією з девелоперських компаній країни, що розвиваються найбільш динамічно. Компанії належали знакові об'єкти в Києві і Донецьку, серед яких - п'ятизіркові готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), четвірка Park Inn by Radisson (Донецьк), офісний центр "Пушкінський" (Донецьк).

За останні кілька років компанія втратила всі свої активи в Донецьку.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ахметова купив два обленерго у російській VS Energy.