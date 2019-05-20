Для України відкрився ринок озброєнь Південної Америки — Укроборонпром

Запровадження санкцій США проти РФ за втручання у конфлікт у Венесуелі відкривають Україні ринок озброєнь Південної Америки.

Про це заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

"Україна має унікальний шанс закріпитися на ринку озброєнь і військових технологій Південної Америки. Запровадження санкцій США проти РФ за втручання у конфлікт у Венесуелі змушує країни регіону шукати альтернативу російським виробникам. Адже наразі санкції ускладнили можливості оплати рахунків за продукцію і послуги російського ОПК", - сказав Букін, коментуючи участь підприємств Концерну у VII Міжнародній виставці оборонних технологій, озброєння та запобігання стихійним лихам SITDEF 2019 у Перу.

Він підкреслив, що Україна здатна запропонувати техніку і оборонні технології в авіаційній, бронетанковій та артилерійській сферах. Букін зауважив, що Україна, зокрема, готова забезпечити комплексну модернізацію транспортних літаків Ан-32, які перебувають на озброєнні ВПС Республіки Перу, парку гелікоптерів сімейства "Мі", артилерійських систем та інших озброєнь.

На його думку, українські озброєння і послуги з ремонту й модернізації максимально адаптовані до потреб країн регіону, зокрема Колумбії, Бразилії, Мексики та інших країн, традиційно орієнтованих на продукцію ОПК, що виготовляється підприємствами на території колишнього СРСР.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов’язав "Укроборонпром" розпочати фінансовий аудит компанії.