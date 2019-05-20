British Airways закриває єдиний рейс із Києва у лондонський Хітроу

British Airways восени припинить виконання польотів по своєму єдиному маршруту в Україну Київ-Лондон, польоти по якому зараз виконуються з частотою шість разів на тиждень.

Про це повідомляє avianews.com.

Згідно з даними системи бронювання авіаперевізника, останній рейс відбудеться 3 жовтня.

"Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним", - повідомили у British Airways.

Авіакомпанія зараз веде роботу з іншими авіаперевізниками, щоб перебронювати квитки пасажирам, які встигли зробити бронювання на скасовані рейси.

British Airways була єдиним перевізником на лінії Київ-Лондон, який літав в аеропорт Хітроу. Обслуговуюча цей маршрут МАУ літає в Гатвік, Ryanair - в Станстед, Wizz Air - в Лутон.

У 2017 році відмова аеропорту Бориспіль надавати знижки Ryanair на оплату пасажирського збору на маршруті Київ-Лондон став однією з причин відмови бюджетника від виходу на український ринок.

На початку 2018 року аеропорт врегулював цю ситуацію, змінивши правила надання знижок, за якими ірландський лоу-кост отримав можливість продовжити здійснення рейсів Київ-Лондон на пільгових умовах у разі, якщо авіакомпанія приваблювала нових пасажирів не за рахунок їх перетікання від авіаперевізників, які вже літають на маршруті.

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