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Україна збільшила запаси газу в сховищах на 20%

Понеділок, 20 травня 2019, 10:50
 

Україна з 4 квітня по 18 травня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах на 20% (на 1,748 млрд кубометрів) - до 10,493 млрд кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", цей обсяг перевищує показник запасів 18 травня 2018 року на 18,7%, 18 травня 2017 року - на 13%.

ПСГ України, зокрема, 18 травня цього року поповнилися на 71,83 млн кубів при імпорті 50,8 млн кубів і внутрішньому видобутку 57,6 млн кубометрів.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія вивчає можливість закачування додаткових обсягів газу в ПСГ України на випадок припинення російським "Газпромом" транзиту газу по території країни після 2019 року.

Увійти в наступний опалювальний сезон Україна планує з запасами близько 20 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, протягом опалювального сезону, котрий тривав з 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ знизилися на 8,449 млрд кубометрів (з 17,194 млрд кубометрів до 8,745 млрд кубометрів).

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд кубометрів.

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