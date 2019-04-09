В Україні запустили інтерактивну карту автобусних маршрутів

В Україні почала працювати інтерактивна карта, яка показує автобусні маршрути між містами в Україні та за кордоном, проміжні зупинки на маршрутах і точки перетину кордону.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з питань електронного урядування.

Щоб скористатися картою, потрібно:

зайти на сайт Мінінфраструктури;

вибрати одну з двох карт - "Міжнародні" або "Обласні" маршрути;

вибрати населений пункт в списку;

на карті з'являться маршрути, а праворуч - детальна інформація по кожному з них.

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"Понад 30-40% автоперевізників працюють в тіні. Ми думаємо, що завдяки цьому сервісу вдасться знизити цей відсоток", - заявив на прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, реалізація цього сервісу не коштувала платникам податків жодної копійки, тобто державні кошти на це витрачені не були. Однак міністр не уточнив вартість проекту і джерела фінансування.

Карта була реалізована Агенцією журналістики даних в рамках проекту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послуги/TAPAS".

За допомогою сервісу можна отримати інформацію про автобусні маршрути і зупинки, а також точки перетину кордонів. Загалом на мапі реалізовано майже 4 тис маршрутів.

Економічна правда