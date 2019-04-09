У Києві за 290 мільйонів реконструюють трамвайні лінії на Подолі

Київська міська державна адміністрація затвердила проект комплексної реконструкції трамвайної лінії і зупинки "Контрактова площа".

Про це повідомив заступник голови держадміністрації Дмитро Давтян, передає прес-служба КМДА.

Реконструкція буде реалізована в межах Контрактової площі, вул. Костянтинівської, вул. Межигірської, вул. Верхній Вал та підземного пішохідного переходу на вул. Спаській в Подільському районі загальною кошторисною вартістю в 286,83 млн грн.

Проектом передбачено виконати відновлення покриття проїжджої частини вулиць і тротуарів, провести установку дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Також реконструюють трамвайну лінію на вулиці Костянтинівській від вул. Верхній Вал до Контрактової площі, а також перехід через вул. Спаську і транспортно-розворотний вузол.

Тривалість виконання робіт становитиме 19 місяців.

Загальна кошторисна вартість виконання робіт затверджена в сумі 286,83 млн грн.

Фінансування витрат буде здійснюватися відповідно до показників Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів. У цьому році на початок робіт виділено 50,11 млн грн.

За словами Давтяна, при затвердженні проекту реконструкції враховано експертний звіт компанії "Проексп" від 14 грудня 2018 року. Замовником робіт визначено комунальне підприємство "Київпастранс".

Економічна правда