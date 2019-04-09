Один із заводів "Укроборонпрому" майже став банкрутом

Державний завод "Генератор", що входить до концерну "Укроборонпром", понад 10 років знаходиться в довготривалій стадії банкрутства.

Про це йдеться в звіті Держаудитслужби за 2016—2018 роки діяльності заводу, який проаналізував проект "Марлін".

На кінець 2018 року загальна сума боргів перед кредиторами та податковою становила понад 88 мільйонів гривень.

Наразі державний завод "Генератор" - єдине в Україні підприємство з розробки, серійного виробництва та відновлювального ремонту електровакуумних НВЧ приладів для Збройних Сил України і підприємств оборонно-промислового комплексу.

Прибутки заводу протягом останніх трьох років незначні, що не дозволяє розрахуватися із заборгованістю.

В 2016 році прибуток становив 1 мільйон гривень, в 2017 році - 3,5 мільйона гривень, за три квартали 2018 року - 2 мільйони гривень.

Аудитори зазначають, що перебування в процедурі банкрутства не дозволяє державному підприємству брати участь у процедурах закупівель з метою пошуку потенційних замовників на продукцію, завантажити виробничі потужності.

Під час перевірки встановлено ряд чинників, які призвели до занепаду виробництва.

Зокрема, завод може втратити майно вартістю 43 млн грн, яке перебуває в заставі у кредиторів. На складах обліковується залежана продукція вартістю понад 33 млн грн, яка втратила свою конкурентоспроможність, бо була виготовлена кілька років назад, втім вчасно не продана.

Невчасно повернуті кошти за кредитними договорами у 2005-2008 роках призвели до нарахування відсотків та штрафних санкцій на суму 30,6 млн грн.

Підприємство підписало угоду з приватною компанією ЗАТ "Київміськбуд-1", чим взяло на себе зобов'язання зі сплати земельного податку за ділянку на якій "Київміськбуд-1" здійснив будівництво житлового будинку з підземним паркінгом, що в свою чергу призвело до зайвих витрат "Генератора" на суму 1,4 млн гривень.

А відсутність проведення з 2007 року індексації житлового фонду заводу "Генератор" призвело до заниження вартості активів на суму 88 млн грн, станом на 1 січня 2018 року.

За даними YouControl, станом на березень державне підприємство має податковий борг на суму понад 25 млн грн.

Нагадуємо:

Аудит всього концерну "Укроборонпром" продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.

У НАБУ повідомили, що розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".

Економічна правда