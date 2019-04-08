Британія має намір штрафувати соцмережі за шкідливий контент

Уряд Великобританії має намір штрафувати і забороняти діяльність соціальних платформ, таких як Facebook Inc. і Twitter Inc., за шкідливий контент.

Про це повідомляється на сайті Bloomberg.

Йдеться про такий контент як підбурювання до тероризму і сексуальна експлуатація дітей.

"Цей крок є частиною спроби уряду залучити компанії до відповідальності (за поширення шкідливого контенту — ред.", — йдеться у повідомленні.

Відповідну пропозицію Департамент цифрових технологій, культури, медіа та спорту Британії виніс на розгляд уряду, який триватиме 12 тижнів, після чого буде прийнято остаточне рішення.

Відзначається, що рішення більш жорстко контролювати контент у Британії вирішили прийняти слідом за Австралією та Європейським Союзом.

Так, минулого тижня Австралія прийняла закон, що передбачає позбавлення волі на строк до трьох років для керівників, "які не можуть видалити огидні матеріали зі своїх платформ".

У ЄС у цей понеділок, 8 квітня, також голосують за правила видалення контенту, що підбурює до тероризму.

У той же час плани Британії регулювати діяльність компаній Інститут економічних досліджень уже назвав "драконівськими". Вважається, що це "швидше за все, буде шкодити, а не приносити користь, стримуючи інновації".

Даміан Коллінз, член правлячої Консервативної партії Великобританії, яка очолює Комітет із цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту, назвав теракт у Новій Зеландії причиною для введення регулювання.

Відзначимо, що після терактів 15 березня у Новій Зеландії, в результаті яких загинули 50 осіб, Facebook і Alphabet Inc. і YouTube зіткнулися з осудом у всьому світі за нездатність швидко видалити відео, що транслюється ймовірним бойовиком у прямому ефірі.

Нагадаємо:

15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

Під час стрілянини один із бойовиків вів пряму трансляцію.

У результаті цього загинуло 50 осіб.

Брентона Тарранта, головного підозрюваного в масовій стрілянині в двох мечетях в Крайстчарчі, арештували до 5 квітня.

Після теракту в Новій Зеландії Facebook пообіцяв посилити правила прямих трансляцій.

Економічна правда