Всі розділи
Укр / Рус

Виноградники винороба Лакарена знову підпалили

Неділя, 7 квітня 2019, 12:45

Невідомі підпалили виноградники відомого французького винороба Крістофа Лакарена в селі Шабо Одеської області.

Про це він повідомив в суботу ввечері на своїй сторінці в Facebook.

"У суботу ввечері близько 1га Ркацителі згоріло від рук бандитів", - написав він і подякував пожежникам за допомогу.

"В Україні - хаос. Для свого розвитку Україна потребує серйозних змін", - додав винороб.

Нагадаємо:

У серпні 2018 року французький винороб Крістоф Лакарен заявив, що невідомі підпалили його виноградники, згоріло 20 га насаджень.

Лакарен понад 10 років мешкає у с.Шабо в Одеській обл. Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково - на орендованій з 2007 року, саме за орендовану ділянку і тривають земельні суперечки.

Так, у листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили його виноградники у Шабо, а у січні 2017 року Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

виноробство

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Винна географія ЄС та України: нові вимоги до назв 19 лютого 2019, 08:36
Дорогий дзвін бокалів: чому українці переплачують за ігристе 21 січня 2019, 08:10
Від прибуткових слимаків до "тризубів" General Electric. Найкращі фоторепортажі "ЕП" 3 січня 2019, 09:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті