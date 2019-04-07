Виноградники винороба Лакарена знову підпалили

Невідомі підпалили виноградники відомого французького винороба Крістофа Лакарена в селі Шабо Одеської області.

Про це він повідомив в суботу ввечері на своїй сторінці в Facebook.

"У суботу ввечері близько 1га Ркацителі згоріло від рук бандитів", - написав він і подякував пожежникам за допомогу.

"В Україні - хаос. Для свого розвитку Україна потребує серйозних змін", - додав винороб.

Нагадаємо:

У серпні 2018 року французький винороб Крістоф Лакарен заявив, що невідомі підпалили його виноградники, згоріло 20 га насаджень.

Лакарен понад 10 років мешкає у с.Шабо в Одеській обл. Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково - на орендованій з 2007 року, саме за орендовану ділянку і тривають земельні суперечки.

Так, у листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили його виноградники у Шабо, а у січні 2017 року Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли.