Штучний інтелект буде моніторити земельні угіддя в Україні

Компанія Earth Observing System (EOS) анонсує нову платформу, яка дозволяє моніторити земельні угіддя та їхній стан завдяки аналізу даних супутників, комбінуючи їх разом з даними "з поля".

Про це йдеться у прес-релізі компанії, передає Agroportal.

Зазначається, що розробка поєднує в собі потужний пакет інструментів для виробничих та аналітичних компаній аграрного сектору, а також IT-команд, задіяних у цій сфері.

"Рішення легко інтегрується у будь-який бізнес-процес і надає вичерпну інформацію про стан сільськогосподарських культур на будь-якій території", - йдеться у повідомленні.

Розробники відмічають, що новий програмний продукт поєднує передові алгоритми аналізу полів за допомогою індексів рослинності, а також історичних даних.

EOS Crop Monitoring Tool проводить постійне оновлення метеорологічної інформації з раннім прогнозом погоди, який враховує опади, температуру повітря, вологість, швидкість вітру, а також глибину снігу.

"EOS Crop Monitoring Tool дозволить контролювати будь-які зміни в полях і проводити онлайн-моніторинг насадження нових культур та їхнього дозрівання. З ним фермери можуть оптимізувати свою роботу та витрати на утримання полів, а також визначити ключові напрямки для розвитку", — зазначив директор з продажів Олександр Сакаль.

Однією з головних переваг EOS Crop Monitoring, відзначають у компанії, є легка інтеграція. Рішення легко поєднується з будь-якими іншими програмами та додатками для аграріїв.

"Також новий продукт легко масштабується і дає максимально швидкий доступ до оновлених супутникових знімків. Це дозволить отримувати вичерпну інформацію про стан полів та погодні умови у будь-якій точці світу 24/7", - повідомляє прес-служба.

"Усі дані попередньо обробляються і отримують радіометричну та атмосферну корекцію, тож користувач отримує супутникову аналітику найкращого ґатунку", - заявили в компанії.

Earth Observing System (EOS) — це міжнародна компанія, яка надає можливості автоматизованої ГІС-аналітики, поєднуючи інформацію з супутникових знімків та геопросторові дані. Головний офіс компанії знаходиться в Менло-Парк, Каліфорнія.