BMW виділив мільярд євро на можливі штрафи за змову

Автоконцерн має намір оскаржувати обвинувачення Єврокомісії всіма законними засобами, однак виділяє приблизно 1 млрд євро на оплату можливих штрафів.

Про це йдеться у прес-релізі концерну BMW, передає "Укрінформ".

"У зв'язку з антимонопольним розглядом, що триває, Єврокомісія поінформувала BMW Group щодо "заяви про заперечення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісія досліджує, чи співпрацюють провідні німецькі автовиробники з метою обмежити конкуренцію у розробці та впровадженні технологій скорочення викидів вихлопних газів.

У BMW підкреслюють, що в разі потреби автоконцерн оскаржуватиме обвинувачення Єврокомісії всіма законними засобами.

Водночас "заява про заперечення" змушує BMW Group вважати, що Єврокомісія може накласти значний штраф. У зв'язку з цим компанія створює резервний фонд - орієнтовно в розмірі 1 млрд євро. Ці кошти підуть на оплату можливих штрафів у справі про антиконкурентну змову.

Це справить негативний вплив на фінансові результати першого кварталу 2019 року, вказують у BMW.

Як повідомлялося, Єврокомісія підозрює трійку найбільших німецьких автовиробників - BMW, Daimler і VW – у змові з метою уникнути конкуренції.

За попередніми даними комісії, три концерни в період між 2006 і 2014 роком досягали систематичних домовленостей щодо технологій контролю вихлопних газів.