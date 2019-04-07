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Країни G7 обіцяють протистояти діям Росії у кіберпросторі

Неділя, 7 квітня 2019, 10:00

Країни G7 мають намір посилити боротьбу проти ряду загроз, що виходять, на їхню думку, від Росії у кіберпросторі та низці інших сфер.

Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі глав МЗС "Великої сімки", яка проходила 5-6 квітня у Франції, пише "Інтерфакс-Україна".  

"Ми продовжимо посилювати наші можливості для того, щоб протистояти ... загрозам з боку Росії - у кіберпросторі, сфері стратегічної комунікації та в тому, що стосується контррозвідки", - наголошується у документі.

Також глави МЗС G7 розкритикували РФ за дії, які дестабілізують ситуацію на світовій арені, в тому числі - за "втручання в роботу демократичних систем інших держав".

"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, а також - зобов'язання постійного члена Ради безпеки ООН. Росія повинна підтримувати мир у всьому світі і дотримуватися рішення по збройовим ембарго", - наголошується в комюніке.

Українська правда

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Росія кібербезпека

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