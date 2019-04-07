Країни G7 обіцяють протистояти діям Росії у кіберпросторі
Країни G7 мають намір посилити боротьбу проти ряду загроз, що виходять, на їхню думку, від Росії у кіберпросторі та низці інших сфер.
Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі глав МЗС "Великої сімки", яка проходила 5-6 квітня у Франції, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжимо посилювати наші можливості для того, щоб протистояти ... загрозам з боку Росії - у кіберпросторі, сфері стратегічної комунікації та в тому, що стосується контррозвідки", - наголошується у документі.
Також глави МЗС G7 розкритикували РФ за дії, які дестабілізують ситуацію на світовій арені, в тому числі - за "втручання в роботу демократичних систем інших держав".
"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, а також - зобов'язання постійного члена Ради безпеки ООН. Росія повинна підтримувати мир у всьому світі і дотримуватися рішення по збройовим ембарго", - наголошується в комюніке.
Українська правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua