Petrobras продасть оператора газопроводів TAG за 9 мільярдів доларів

Бразильська державна нафтогазова компанія Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) домовилась про продаж підрозділу Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора мережі газопроводів всередині країни, французькій енергокомпанії Engie SA і канадському пенсійному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Сума угоди, яка стане найбільшим продажем активу Petrobras, становитиме близько 9 млрд дол, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Угода передбачає продаж 90% мережі газопроводів протяжністю 4,5 тис. кілометрів, прокладеної на території 10 штатів на півночі Бразилії.

Engie і Caisse стали переможцями в останньому раунді подачі заявок на покупку TAG, відзначило джерело.

У березні глава Petrobras Кастелло Бранко заявляв про те, що компанія планує продати активи на загальну суму близько 27 млрд дол, щоб залучити кошти для скорочення боргу, а також спрямувати більше ресурсів на розвиток ключових для неї операцій із видобутку нафти на шельфі.

Нагадаємо, нафтовий гігант Petrobras збільшив чистий прибуток у другому кварталі 2018 року більш ніж у 30 разів завдяки відновленню цін на нафту.