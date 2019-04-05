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В Україні з початку року подорожчало будівництво

П'ятниця, 5 квітня 2019, 20:35
 

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-лютому 2019 року порівняно з 2018 роком зросли на 13,9%.

Про це йдеться в даних на сайті Державної служби статистики.

Найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи в сфері будівництва транспортних споруд - на 20,7%.

Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт в сфері будівництва інженерних споруд - на 10,3%.

При цьому вартість будівництва в лютому 2019 року по порівнянні з січнем збільшилася на 0,1% (у січні порівняно з груднем 2018 року зросла на 1,9%).

У Держстаті відзначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення Операції об'єднаних сил.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити Єдину державну електронну систему в сфері будівництва.

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Економічна правда

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будівництво Держстат

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