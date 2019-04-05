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Єврокомісія підозрює три німецькі автоконцерни у картельній змові

П'ятниця, 5 квітня 2019, 17:17

Єврокомісія повідомила німецькі автоконцерни Volkswagen, BMW і Daimler  про підозри щодо можливої картельної змови за їх участі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська комісія повідомила BMW, Daimler і VW (Volkswagen, Audi, Porsche) про свою попередню думку, що вони порушили антимонопольні правила ЄС з 2006 по 2014 рік, уклавши угоди для обмеження конкуренції щодо розвитку технологій очищення викидів бензину і дизельного палива легкових автомобілів" - йдеться у повідомленні.

Як заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер, компанії можуть співпрацювати для покращення своєї продукції, а не з протилежною метою: не покращувати свою продукцію і не конкурувати за якість.

За її словами, якщо авто концерни дійсно вступили у змову, то європейських споживачів позбавили права купувати автомобілі з найкращою технологією.

Наразі Єврокомісія просить компанії надати пояснення щодо підозр виконавчого органу ЄС.

Єврокомісія почала розслідування можливої картельної змови німецьких автогігантів ще в жовтні 2017 року. У вересні 2018 року Брюссель поглибив розслідування, аби встановити, наскільки BMW, Daimler, VW і доньки останнього Audi та Porsche узгоджували свої дії під час розробки і впровадження технологій, що знижують обсяги шкідливих автомобільних вихлопів.

Європейська правда

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Єврокомісія авто

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