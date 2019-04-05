"Укрзалізниця" призначила ще більше пасажирських поїздів на свята

ПАТ "Укрзалізниця" станом на 5 квітня призначило пасажирські поїзди на 54 додатковий рейс на великодні та травневі свята.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на 5 квітня призначено 13 додаткових поїздів, додаткові рейси на 5 графікових поїздів на Великодні та травневі свята. Загалом призначено 54 додаткових рейсів", — зазначається у повідомленні.

Перелік додаткових рейсів:

№ 191/192 Київ — Львів курсуватиме 26, 27 квітня, 1 та 5 травня відправленням з Києва о 07:42 та прибуттям до Львова о 17:59. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме об 11:54 та прибуватиме до Києва о 21:47.

№ 197/198 Київ — Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

№ 207 Київ – Ужгород курсуватиме 30 квітня та 3 травня до Ужгорода та 27 квітня до Києва. Відправлення з Києва о 16:07 та прибуття до Ужгорода о 10:04. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 та прибуття до Києва о 10:24.

№ 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення з Києва о 05:22 та прибуття до Хмельницького о 11:53. Зворотно відправлення о 12:51 та прибуття до Києва о 20:37.

№ 162/161 Київ — Миколаїв курсуватиме 1 та 5 травня до Миколаєва, відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Миколаєва о 04:53. Відправлення з Миколаєва 30 квітня та 4 травня о 21:47 та прибуття до Києва о 12:28.

№ 221/222 Київ – Одеса вирушить 28 квітня та 6 травня до Одеси о 12:36 та прибуде до місця призначення о 23:16. З Одеси поїзд Курсуватиме 25 та 29 квітня з відправленням о 23:48 та прибуттям о 10:24.

№ 223/224 Київ — Одеса курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення з Києва о 08:35 та прибуття до Одеси 17:51. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:08 та прибуття о 20:31.

№ 298 Київ – Херсон вирушить 30 квітня та 4 травня до Херсону о 23:59 та прибуде о 12:40. Рейс Херсон – Київ відбудеться 27 квітня. Відправлення о 20:33 та прибуття о 09:15.

№ 179 Київ — Дніпро курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня, відправлення з Києва о 08:03 та прибуття до Дніпра о 17:57. Відправлення з Дніпра о 12:20 та прибуття до Києва о 22:04.

№ 164/163 Київ — Харків курсуватиме 27 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 05:37 та прибуття до Харкова о 13:45. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:05 та прибуде до Києва о 21:37.

№ 205 Покровськ — Харків курсуватиме щоденно з 24 квітня до 4 травня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 16:44 та прибуде до Покровська о 22:07.

№ 258/227 Одеса – Ужгород курсуватиме до Ужгорода 30 квітня з відправленням о 16:54 та прибуттям о 11:41. 27 квітня відбудеться рейс до Одеси з відправленням о 13:54 та прибуттям до Ужгорода о 09:23.

№ 168 Львів — Одеса курсуватиме 27, 30 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Також призначені додаткові рейси для поїздів № 670 Кременчук — Бахмач, № 774 Київ — Шостка, № 782/781 Київ — Черкаси, № 779/780 Суми — Київ — Вінниця та № 111/112 Харків — Львів.

Зазначається, що квитки на додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.

Нагадаємо, що раніше "Укрзалізниця" запустила 7 додаткових поїздів у великодні і травневі свята, а станом на 2 квітня було призначено 41 додатковий рейс.

Економічна правда