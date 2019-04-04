"Газпром" зазнає збитків через зміну клімату

Експорту російського газу загрожує зміна клімату.

Про це пише DW.

За даними "Газпрому", в 2019 році експорт газу в далеке зарубіжжя падає. Поставки газу знизилися у 1-му кварталі на 10,2% в порівнянні з аналогічним періодом рекордного 2018 року. При цьому в березні обсяги скоротилися на 18%.

Таке значне падіння експорту викликане двома основними причинами. По-перше, аномально теплою зимою на території Євросоюзу, що є для "Газпрому" основним ринком збуту.

По-друге, економічною кризою в Туреччині, що займає поки 2-е місце серед найбільших покупців російського газу після Німеччини і перед Італією.

Через високі температури енергетичні компанії країн ЄС не лише скоротили в 1-му кварталі імпорт блакитного палива, але і його відбір з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі.

В результаті до кінця березня європейські ПСГ все ще були заповнені приблизно на 40%, зазначає "Інтерфакс" з посиланням на платформу Gas Infrastructure Europe, і нагадує, що за рік до цього даний показник становив менше 19%. Отже, імпортерам у 2-му і 3-му кварталах знадобиться значно менше газу, щоб знову повністю заповнити сховища.

Один невдалий рік для концерну - не дуже велика проблема. Але "Газпрому" і Кремлю дуже неприємно фіксувати суттєве падіння попиту на продукцію концерну саме в той рік, коли завершуються відразу два дуже дорогих трубопровідних проекти для доставки газу на основні ринки: "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Нагадаємо, Європейський парламент 4 квітня затвердив нові правила ринку газу, які поширюватимуться на трубопроводи із країн, що не входять до складу ЄС, зокрема, на газопровід "Північний потік-2".