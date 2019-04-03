Lufthansa може почати польоти в Запоріжжя

В аеропорту Запоріжжя виконали 90% загальнобудівельних робіт зі зведення нового терміналу. Можливістю польотів зацікавилася німецька авіакомпанія Lufthansa.

Про повідомляє прес-служба Запорізької міської ради.

"Lufthansa уважно ставиться до вибору аеропортів-партнерів і міст, де планує працювати. Тим важливішим є той факт, що німецька авіакомпанія зацікавилася можливостями Запоріжжя і запорізького аеропорту", - зазначають в мерії.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що ще кілька років тому аеропорт Запоріжжя знаходився на межі закриття. Однак реалізація міської програми розвитку аеропорту дозволила змінити ситуацію на краще.

У минулому році кількість пасажирів перевищила 400 тисяч. Прибуток підприємства досяг 50 млн гривень в 2018 році, що дозволяє реалізовувати масштабні проекти, серед яких і будівництво сучасного пасажирського терміналу.

"Будівництво ведеться за рахунок бюджету міста, а також кредитних коштів, які залучає аеропорт. Завдяки наявності прибутку у підприємства є такі можливості. Вже виконано понад 90% загальнобудівельних робіт. Виконуються внутрішні та оздоблювальні роботи", - сказав міський голова.

Термінал планується добудувати і ввести в експлуатацію в 2019 році. Виконується будівництво огорожі навколо аеропорту, проводиться необхідний ремонт злітно-посадкової смуги.

Реалізується програма установки сучасного радіотехнічного і світлосигнального обладнання. Збудовано нову дорогу від траси Харків–Сімферополь в аеропорт. Також опрацьовуються плани будівництва нової сучасної злітно-посадкової смуги.

"Обсяги робіт з будівництва нового терміналу стали для нас важливим аргументом, щоб зацікавитися вивченням аеропорту Запоріжжя, оцінити потенційні можливості для нашої подальшої роботи", - зазначив генеральний менеджер з продажів авіакомпанії Lufthansa в Україні Рене Койнзак.

Економічна правда