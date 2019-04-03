Суд закрив частину справи Омеляна і зняв арешти

Суд закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення.

Про це "Українській правді" повідомив сам міністр.

У середу Солом’янський райсуд Києва провів підготовче засідання. Однак через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення, цю частину обвинувачення зняли.

"У частині можливого недостовірного декларування справа буде розглядатися у судовому процесі", – зазначив Омелян.

Він наголосив, що впевнений у власній правоті.

Також суд скасував арешт майна.

Як пояснив УП адвокат міністра Олександр Лисак, стаття про декларування недостовірної інформації, на відміну від незаконного збагачення, не передбачає конфіскації майна. Тому суд і зняв арешти.

Справу призначили до розгляду по суті на 6 травня.

Нагадаємо:

13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

За версією слідства, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.

Омелян заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді і повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.

У листопаді 2018 року НАБУ та САП завершили розслідування кримінального провадження стосовно Омеляна, а у лютому 2019 року – справу скерували до суду.

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.