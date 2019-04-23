Росія і Казахстан посварилися через український цукор

Росія звинувачує Казахстан у порушенні норм Євразійського економічного союзу через імпорт цукру в вільні економічні зони.

Про це повідомляє РБК.

Росія просить Євразійську економічну комісію розглянути питання про скасування преференцій Казахстану на імпорт білого цукру.

Йдеться про те, щоб позбавити окремі казахські підприємства можливості в порушення законодавства Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) безмитно імпортувати цукор з України та Європи в вільні економічні зони за спецінвестконтрактами, а потім також без мит поставляти його на ринок ЄАЕС вже в складі кондитерських виробів і безалкогольних напоїв.

Це питання обговорять вже прем'єр-міністри в ході чергового засідання Євразійської ради 30 квітня.

Цукор відноситься до групи "чутливих товарів", за якими країни - учасниці ЄАЕС (Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизстан і Росія) домовилися приймати рішення в рамках ради Євразійської економічної комісії.

На ситуацію на цукровому ринку ЄАЕС ще у вересні 2017 року звернув увагу російський Мінсільгосп. Він запропонував обмежити імпорт цукру з Казахстану і Білорусі. Як вказував тодішній міністр сільського господарства Олександр Ткачов, російські аграрії зазнають серйозних збитків (близько 70-80 млрд руб. на рік) через те, що сусіди безмитно ввозять з третіх країн дешевий цукор-сирець, а потім поставляють його на російський ринок "за викидними цінами".

Нагадаємо, раніше "Укрцукор" назвав Топ-5 найбільших українських експортерів цукру.