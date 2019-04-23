Рекламіст із команди Зеленського отримав 21 мільйон на популяризацію Гройсмана

У 2017-2018 роках ТОВ "Гудмедіа" отримало державні підряди на рекламу влади на 21,35 мільйона гривень.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Фірма "Гудмедіа" належить Кирилу Тимошенку, який у 2015 році балотувався у Київраду від партії "Укроп", представником якої є мер Дніпра Борис Філатов. Також Тимошенко є позаштатним помічником нардепа Андрія Денисенка, який висувався від "Блоку Петра Порошенка", а зараз є позафракційним та входить у політраду партії "Укроп".

За даними "Наших грошей з Денисом Бігусом", в ході президентських перегонів Кирил Тимошенко співпрацював з одним найвпливовіших штабників Володимира Зеленського і особистим адвокатам Ігоря Коломойського Андрієм Богданом.

Останнє замовлення фірмі зробив уряд якраз напередодні виборчої компанії – у грудні "Гудмедіа" по контракту з господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабміну "Гудмедіа" отримало 1,91 млн грн на шість "телевізійних творів" довжиною 30 секунд. Кожен з рекламних роликів був присвячений окремим темам, які уряд Володимира Гройсмана визначив своїми досягненнями: "Децентралізація", "Дороги", "Пенсії", "Економіка", "Агропромисловий комплекс", "Медицина".

Більшість підрядів була присвячена саме досягненням уряду та розбудові України без акценту на ролі президента Петра Порошенка. Замовлення розміщувались без відкритих торгів через Секретаріат уряду, Міністерство інформполітики та його держпідприємство "Центр захисту інформаційного простору України".

Наприклад, у вересні 2018 року два крупні підряди було присвячено "роз’ясненню та інформуванню населення про реформи Уряду України". 1,19 млн грн було виділено на відеоролики про "просування реформ в Україні", а 0,95 млн грн пішло на рекламу "впровадження реформ в Україні". Під "просуванням" мається на увазі рекламування вже здійснених кроків по покращенню стану якоїсь галузі:

"Впровадження" присвячено зниженню очікувань щодо швидкості реформ:

Примірний кошторис відеороликів на прикладі "Просування реформ" передбачає 38 200 грн на розробку ідеї, 68 500 грн режисеру, 17 500 грн оператору та інші видатки.

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