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Приватбанк змусив банки запастися рекордним обсягом готівки

Вівторок, 23 квітня 2019, 10:21
 

В п’ятницю комерційні банки обміняли 3,1 млрд безготівкової гривні на готівку для поповнення банкоматів та кас відділень через рішення судів у справі Приватбанку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

"Ситуація навколо Приватбанку паніки не викликала, але банки перестрахувалися, обмінявши безготівкову гривню на готівку на суму 3,1 млрд гривень в п'ятницю для поповнення банкоматів й кас відділень", - заявив Демків.

За його словами, це один із найбільших показників з початку 2017 року (коли подібні дані стали публічними - ЕП).

"Зазвичай такий попит на готівку спостерігається перед довгими вихідними (7 березня минулого року) чи новорічними святами (28 грудня 2017 року)", - написав аналітик.

"Обсяг готівкової гривні в обігу зріс до 387,5 млрд гривень на ранок понеділка - суттєво менше новорічного піку в 400 млрд гривень", - підсумував він.

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Нагадуємо:

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Економічна правда

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