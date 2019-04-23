Приватбанк змусив банки запастися рекордним обсягом готівки
В п’ятницю комерційні банки обміняли 3,1 млрд безготівкової гривні на готівку для поповнення банкоматів та кас відділень через рішення судів у справі Приватбанку.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.
"Ситуація навколо Приватбанку паніки не викликала, але банки перестрахувалися, обмінявши безготівкову гривню на готівку на суму 3,1 млрд гривень в п'ятницю для поповнення банкоматів й кас відділень", - заявив Демків.
За його словами, це один із найбільших показників з початку 2017 року (коли подібні дані стали публічними - ЕП).
"Зазвичай такий попит на готівку спостерігається перед довгими вихідними (7 березня минулого року) чи новорічними святами (28 грудня 2017 року)", - написав аналітик.
"Обсяг готівкової гривні в обігу зріс до 387,5 млрд гривень на ранок понеділка - суттєво менше новорічного піку в 400 млрд гривень", - підсумував він.
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Нагадуємо:
До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
Економічна правда
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