Крючков вніс 7 мільйонів застави і вийшов з ізолятора

Екс-нардеп Дмитро Крючков, який був екстрадований з Німеччини в Україну, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 7 мільйонів гривень.

Це "Українській правді" підтвердив його адвокат Олександр Лисак, який сам вніс заставу.

"Так внесли, вийшов 19 квітня", - сказав він.

Лисак додав, що 24 квітня відбудеться засідання суду щодо оскарження запобіжного заходу.

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Нагадаємо:

Солом'янський райсуд Києва 17 квітня арештував Крючкова, якого НАБУ підозрює в організації енергетичної схеми, з альтернативою застави 7 млн гривень.

На засіданні суду він розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці.

Вони опублікували записи телефонних розмов, де люди, чиї голоси схожі на голоси Крючкова та Ігоря Кононенка, а також братів-бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб, обговорюють спільні інтереси в енергетичному бізнесі та оборудки з обленерго.

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".

У квітні 2018 року Крючкова затримали у Німеччині.

Крючков вийшов із німецької в'язниці під заставу, а в листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.

В САП зазначали, що внаслідок злочинної діяльності відбулося заволодіння бюджетними коштами на 424 мільйони гривень. Заволодіння відбувалося шляхом укладання за згодою постачальників електроенергії угод про переведення боргу від споживачів електроенергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електроенергії на умовах передоплати.

За даними САП, отримані відповідно до угод та договору кошти Крючков використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.

Українська правда