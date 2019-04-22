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H&M планує продавати секонд–хенд

Понеділок, 22 квітня 2019, 18:45
 

У світі спостерігається зростання попиту на вживані речі, оскільки все більше покупців замислюється про охорону навколишнього середовища.

Про це повідомляє Ukrainian Retail Association.

Очікується, що в найближчі п'ять років оборот ринку секонд-хенд збільшиться вдвічі і становитиме понад 51 млрд доларів.

Повідомляється, що компанія H&M зацікавилася розвитком сегмента секонд-хенду. Перший онлайн-магазин вживаного одягу буде запущений в пілотному режимі на сайті особистого бренду H&M - Other Stories.

Надалі компанія планує поширити ініціативу на інші бренди і магазини.

H&M також планує запустити програму, в рамках якої покупці зможуть побачити фабрику, на якій була виготовлена ​​та чи інша річ з відділу секонд-хенду, дізнатися більше про тканини, технології і матеріали, які були використані при її створенні.

Крім того, до 2030 року H&M має намір перейти на 100% чисті екологічні матеріали.

Рішення приділити пильну увагу секонд-хенду позитивно позначиться на політиці H&M - компанія прагне прийти до повністю безвідходної моделі виробництва і реалізації товарів.

Представники компанії вважають, що експеримент закінчиться вдало і незабаром відділи секонд-хенду з'являться у всіх магазинах бренду.

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