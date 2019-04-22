H&M планує продавати секонд–хенд
У світі спостерігається зростання попиту на вживані речі, оскільки все більше покупців замислюється про охорону навколишнього середовища.
Про це повідомляє Ukrainian Retail Association.
Очікується, що в найближчі п'ять років оборот ринку секонд-хенд збільшиться вдвічі і становитиме понад 51 млрд доларів.
Повідомляється, що компанія H&M зацікавилася розвитком сегмента секонд-хенду. Перший онлайн-магазин вживаного одягу буде запущений в пілотному режимі на сайті особистого бренду H&M - Other Stories.
Надалі компанія планує поширити ініціативу на інші бренди і магазини.
H&M також планує запустити програму, в рамках якої покупці зможуть побачити фабрику, на якій була виготовлена та чи інша річ з відділу секонд-хенду, дізнатися більше про тканини, технології і матеріали, які були використані при її створенні.
Крім того, до 2030 року H&M має намір перейти на 100% чисті екологічні матеріали.
Рішення приділити пильну увагу секонд-хенду позитивно позначиться на політиці H&M - компанія прагне прийти до повністю безвідходної моделі виробництва і реалізації товарів.
Представники компанії вважають, що експеримент закінчиться вдало і незабаром відділи секонд-хенду з'являться у всіх магазинах бренду.
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